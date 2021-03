Google Maps actualiza su realidad aumentada; guiará en aeropuertos

El servicio de mapas y navegación de Google, Google Maps, actualizó este martes su herramienta basada en realidad aumentada para que también pueda guiar al usuario en el interior de espacios cerrados como aeropuertos, estaciones de tren y centros comerciales.

Live View, la función de Maps que Google lanzó en 2020, sitúa sobre las imágenes de la calle captadas por la cámara del móvil del usuario indicaciones, iconos y mensajes como flechas o símbolos de escaleras para guiarle allá a donde quiera ir.

Hasta ahora, estas indicaciones eran visibles únicamente en espacios públicos abiertos (calles, carreteras y parques), pero a partir de este mismo martes ya están disponibles también en algunos espacios cerrados de Estados Unidos y llegarán a ciudades del resto del mundo en los próximos meses.

Por el momento, pueden usar Live View para llegar a sus destinos quienes se encuentren en espacios de Chicago, Long Island (Nueva York), Los Ángeles, Newark (Nueva Jersey), San Francisco y San José (California) y Seattle (Washington).

