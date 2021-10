Hombre armado con arco y flechas mata y hiere a varias personas en Noruega

Un hombre armado con un arco y flechas mató e hirió a varias personas el miércoles en Kongsberg, en el sureste de Noruega, antes de ser detenido, anunció la policía.

Siguen sin conocerse los motivos del ataque, que se produjo en varios lugares del centro de la ciudad de Kongsberg.

Breaking: Multiple people dead after a bow and arrow attack in Kongsberg, Norway pic.twitter.com/gdusvLYU5M