El video donde un adulto mayor se defendió de dos sujetos que aparentemente quisieron asaltar su negocio ubicado al sur de la Ciudad de México, por la tarde del pasado jueves, se volvió viral en redes sociales, causando diversas reacciones en las plataformas digitales.

Internautas quedaron conmocionados debido a que este hecho ocurrió a escasos días de que el caso de Carlota, una mujer también de la tercera edad que asesinó a dos hombres que, supuestamente, invadían su casa ubicada en Chalco, Estado de México, se volviera viral, demostrando la falta acción por parte de las autoridades.

'Abuelito' se defiende de asalto con machete

El hombre de la tercera edad, identificado como Fernando, se defendió con un machete ante un intento de asalto tras darse cuenta de que la arma que portaba el criminal era falsa. Este violento momento que se registró en Tulyehualco, Xochimilco, quedó grabado gracias a una cámara de seguridad que se encontraba afuera de su negocio.

La grabación de apenas un minuto de duración muestra cómo Don Fernando se lanzó en contra del presunto delincuente que, inmediatamente, salió corriendo del local ubicado al sur de la Ciudad de México, dando alcance a su cómplice que se encontraba esperándolo en una motocicleta para después darse a la fuga.

"Dos personas en una motocicleta. Uno se quedó con la motocicleta prendida ahí afuera y el otro vino a comprar según cosas. Cuando lo estaba despachando, dio la vuelta, me encañonó con una pistola" , declaró el señor, ahora conocido como 'abuelito justiciero', en una entrevista para Imagen Televisión.

Asimismo, el 'Abuelito justiciero' compartió que tomó valor para confrontar al delincuente tras percatarse de que el arma que portaba el sujeto era falsa.

"Como vi que el arma era así como de juguete, toda 'hechiza' dije: 'no, pues esta no hace nada'. Por eso me armé de valor porque si hubiera sido de a deveras no lo hago" , dijo Fernando.

"Tengo un machete ya que una vez me habían asaltado, hace como un año. Lo agarré y a la hora que él lo vio se echó a correr. Salió corriendo, al salir se resbaló, se tropezó al escalón de afuera y tiró el arma" , explicó don Fernando.

Internautas critican inseguridad en México

Mientras que usuarios de redes aplaudieron el actuar del dueño de la papelería, otros se mostraron preocupados por el tipo de respuesta que han tenido que mexicanos han tenido que optar ante la violencia que azota al país.