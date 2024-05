Un presunto maestro de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), fue detenido por la policía estatal tras ser captado mientras grababa a mujeres con una cámara escondida.

En la grabación difundida a través de redes sociales, se observa al hombre identificado como ‘Miguel N’ que transita por las inmediaciones de la Feria de Puebla con una cámara en su tenis, para acercarse a las jóvenes y grabar por debajo de su falda sin su consentimiento.

Los hechos fueron dados a conocer a través de Facebook por una usuaria conocida como Mel Torres, quien narra que a las 15:50 horas el acusado se le acercó y colocó su pie izquierdo entre sus piernas de una "forma muy extraña’’.

Al percatarse de lo sucedido, la joven lo siguió con una cámara para tener pruebas y durante el proceso, se dio cuenta que el implicado se acercó a otra mujer para realizar el mismo modus operandi.

🚨 || Con una cámara oculta en el tenis, este sujeto fue captado grabando a mujeres por debajo de la falda en la #FeriaDePuebla. #LaRedCincoRadio pic.twitter.com/LUjqilyu6o — Cinco Radio Oficial (@laredcincoradio) May 2, 2024

A pesar de que el hombre de 40 años de edad intentó huir, fue detenido por la policía estatal, quienes lo llevaron al juzgado cívico y posteriormente al Ministerio Público para rendir su declaración en el área de abuso sexual.

Torres señaló que las autoridades de la dependencia trataron de convencerla de no denunciar y que incluso, la abogada le recomendó llegar a un acuerdo con el acusado por una cifra de $10,000 pesos.

‘’Y aquí la pregunta, ¿mi dignidad vale eso? Por supuesto que me negué, y comenté que seguiría con el proceso para que este degenerado sexual no fuera libre’’, expresó.

La joven hizo un llamado a través de redes sociales, para lograr que el caso no quede impune y solicitó viralizar la denuncia para obtener justicia.

“Que no se quede impune, hoy recibí un pésimo trato por parte del Ministerio Público, donde me tuvieron más de 9 horas firmando y cansándome para que no continuara con el proceso y me fuera a mi casa con $10,000 pesitos” , destacó.

Al momento, las autoridades académicas de la BUAP no han emitido un comunicado para esclarecer los hechos.