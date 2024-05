Cindy Woodhouse Nepinak, jefa nacional de la Asamblea de las Primeras Naciones, denunció sufrir ‘’acoso’’ durante un vuelo de Air Canadá, tras ser obligada a retirar su tocado de la cabina, una pieza que forma parte de la vestimenta tradicional de los pueblos nativos canadienses.

La dirigente compartió a través de su cuenta oficial en Facebook, una serie de cinco fotografías que muestran al personal de la aerolínea guardando en bolsas el artefacto sagrado junto con el estuche para llevarlo a la zona de equipaje documentado.

‘’Nuestros tocados no pertenecen a las bolsas de basura de las aerolíneas’’ , indicó.

Además, señaló que Air Canadá ‘’necesita’’ protocolos específicos para salvaguardar la integridad de los primeros pueblos, que garanticen que los nativos no sean ‘’acosados’’ por portar sus artículos sagrados.

En la publicación también agradeció a los pasajeros del avión que la defendieron ante su inconformidad y comentó que en caso de sufrir una situación similar, se negaría a tomar el siguiente vuelo.

‘’Si me echan del vuelo hoy, lo haré porque no voy a dejar que me quiten mi tocado o estuche otra vez. Gracias a los amables canadienses en el avión que me defendieron y trataron de ayudar'', comentó.

El posteo ya cuenta con más 700 compartidas, en donde amigos, compañeros y personas externas a su círculo social expresan muestras de apoyo y enfatizan en la necesidad de crear mecanismos que garanticen el respeto a los pueblos indígenas.

‘’Es desgarrador ver cómo tratan nuestras piezas ceremoniales: un tocado simplemente tirado en una bolsa de basura y guardado con el equipaje. Eso es desalentador, necesitamos protocolos que protejan nuestras insignias ceremoniales como pueblo indígena’’, destacaron.

¿Qué representa el tocado de los pueblos indígenas en Canadá?

De acuerdo con Woodhouse en entrevista para Windspeaker, medio de comunicación especializado en pueblos indígenas, el tocado juega un papel significativo en su proceso espiritual que le ayuda a ‘’ser mejor’’.

‘’Es un recordatorio de que cuando hable, debo hacer lo mejor que pueda para hablar bien, para representar a las Primeras Naciones, para recordarme las oraciones de ese día y las personas que represento. Y llevarlo con orgullo y dignidad”, detalló.

Forma parte de nuestro canal en WhatsApp . ¡VIVE USA ya está disponible! Mantente informado desde tu dispositivo móvil sobre las noticias más relevantes de viajes, trabajo, vida en Estados Unidos y Canadá, celebridades, tendencias y mucho más.