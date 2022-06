Hombre rompe las ventanas en restaurante tras ser expulsado por no usar pantalones

En redes sociales se está viralizando un video en el que se muestra el resultado de la ira e inconformidad de un hombre que fue expulsado de un restaurante por “no usar pantalones ni ropa interior” para ingresar.

El incidente sucedió en un concurrido restaurante chino de Queens, Nueva York, según anunciaron medios locales.

Según las imágenes, un cliente habitual del restaurante 4 Choices & A Soup, ubicado en Roosevelt Avenue, Flushing, destruyó la puerta principal de vidrio, las ventanas y cubiertas de las parrillas del buffet con un martillo.

¿La razón? Al parecer el hombre, de origen asiático, se presentó en el local antes del incidente sin pantalones ni ropa interior, por lo que fue expulsado. Su inconformidad lo llevó a regresar varias veces a tratar de irrumpir, pero fue la última en la que destruyó la entrada.

Jenny Xie, la dueña del restaurante, le dijo al New York Post que sus empleados le notificaron que más temprano en el día había entrado casi desnudo por lo que fue expulsado. “Fue simplemente repugnante. Así que le dijeron que saliera”, dijo Xie, de 48 años.

El video fue captado por las cámaras de vigilancia desde el momento en que rompe con un martillo la puerta principal e irrumpe violentamente en el establecimiento. Una segunda cámara lo captó avanzando por el interior del lugar y destruyéndolo a su paso.

Testimonios de la dueña del lugar y empleados señalaron que el hombre es un cliente habitual del restaurante que “tiene problemas de salud mental” y normalmente hace desfiguros enfrente.

En una ocasión, el hombre, sin identidad revelada, orinó en la pared exterior del local, mientras que en otra apareció completamente desnudo sobre la acera molestando a sus clientes y transeúntes que caminaban junto a la avenida.

“Todo el mundo sabe que tiene un problema de salud mental, así que la mayoría de las veces lo atendemos de inmediato. No esperamos demasiado para darle su comida”, explicó Xie.

En la entrevista que dio al medio, la señora dijo que el cliente parece “ser normal” de vez en cuando, cuando toma su medicamento. “Creemos que si toma su medicamento es muy normal. Él entra y nos dice ‘hola’”, dijo. “No queremos que vaya a la cárcel si tiene problemas mentales, porque a veces los pacientes mentales no pueden controlarse”, agregó.

El Departamento de Policía de Nueva York señaló en un comunicado que el hombre ya había sido arrestado y que se le aplicarían varios cargos, incluido uno de vandalismo y otros dos más por travesura criminal y desacato criminal, éste último debido a que tenía una orden de restricción solicitada por el restaurante en el pasado.

Asian man smashes windows of a Chinese restaurant in Queens, New York. Video credit to @ABC7NY pic.twitter.com/3ghgymBWGn