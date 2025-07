Hunter Biden criticó duramente este lunes al actor George Clooney por pedir a su padre, Joe Biden, que se retirara de la carrera presidencial en 2024.

El 10 de julio de 2024 el actor fue uno de los primeras celebridades afines a los demócratas en pedir a Joe Biden que tirara la toalla, en medio de crecientes dudas dentro del propio partido sobre su salud, tras un desastroso debate con Donald Trump días antes.

George Clooney escribió un artículo en The New York Times titulado "Me gusta Joe Biden, pero necesitamos otro candidato" en el que contó haber visto a un Biden debilitado en una gala el mes anterior, muy distinto del candidato que había sido en 2020.

"Lo considero un amigo y creo en él. Creo en su carácter, en su moral", escribió Clooney, antes de añadir: "Pero la única batalla que no puede ganar es la del tiempo".

"Que se joda, que se joda y a todos los que lo rodean", dijo Hunter al periodista Andrew Callaghan, quien tiene más de 3 millones de suscriptores en YouTube, en una entrevista de tres horas.

"Clooney no es un maldito actor (...) no sé qué es. Es una marca", añadió.

"¿Qué derecho tienes a pisotear a un hombre que ha dado 52 años de su maldita vida al servicio de este país y decidir que tú, George Clooney, vas a sacar básicamente un anuncio de página completa en el maldito New York Times?", comentó furioso.

"¿Creen de verdad que en la clase media estadounidense, a quienes votan en Green Bay, Wisconsin, les importa algo lo que George Clooney piense sobre a quién debería votar?", preguntó Hunter en el podcast del exlíder del Partido Demócrata Jaime Harrison. "No hizo lo correcto", añadió.

Joe Biden renunció el 21 de julio de 2024.

Hunter es uno de los blancos favoritos de la derecha dura estadounidense en los últimos años. Fue condenado en dos casos separados por posesión ilegal de armas de fuego y fraude fiscal.