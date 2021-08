¡Inédito! lluvia en el casquete glaciar de Groelandia

A más de 3,000 metros de altitud en el casquete glaciar de Groenlandia se registró lluvia a mediados de agosto, un fenómeno muy poco común, dijo el lunes el instituto meteorológico danés DMI.

Se observó lluvia durante varias horas el 14 de agosto en la estación estadounidense Summit, situada en la cumbre del casquete glaciar, reportó el Centro de Datos de Nieve y Hielo de Estados Unidos (NSIDC).

