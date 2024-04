Inicia juicio histórico contra Trump en Nueva York; acciones de su compañía se desploman "Esto es un asalto a Estados Unidos. Nunca había ocurrido nada parecido", dijo Trump al llegar al Tribunal

Former US President Donald Trump returns to the courtroom after a break during the first day of his trial for allegedly covering up hush money payments linked to extramarital affairs, at Manhattan Criminal Court in New York City on April 15, 2024. Trump is in court Monday as the first US ex-president ever Inicia juicio histórico contra Trump en Nueva York; acciones de su compañía se desploman. (Photo by Jabin Botsford / POOL / AFP)