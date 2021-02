¡Insólito! Las fotos de la nieve en la playa de Galveston, Texas

Una tormenta invernal que dejó a millones de usuarios sin electricidad en medio de temperaturas históricamente bajas cobró más vidas el martes, incluidas las de tres personas que fueron localizadas muertas después de que un tornado azotó una localidad costera en Carolina del Norte y las de cuatro integrantes de una familia que fallecieron en un incendio en una residencia del área metropolitana de Houston mientras utilizaban una fogata para mantenerse calientes.

La tormenta que inhabilitó las redes eléctricas y paralizó las actividades en las llanuras del sur dejó fuertes nevadas y lluvias gélidas desde Nueva Inglaterra hasta el sureste de Estados Unidos, donde provocó temperaturas extremadamente bajas. Se emitieron alertas por factor de congelamiento desde México hasta Canadá.

Horas antes, a lo largo del generalmente cálido Golfo de México, el esquiador Sam Fagg se encontró con nieve en la playa de Galveston, Texas.

Foto:AP

Foto:AP

SNOW ON THE BEACH: Rare sight in Texas as winter storm brings snowfall to the shoreline in Galveston. https://t.co/Wtyknos8RJ pic.twitter.com/x95UG8JbZO

Oh, you know just your normal snow on the beach in Galveston, Texas. pic.twitter.com/wm9z8gZ1po