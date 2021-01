Investigan a bombero de Florida por participación en asalto a Capitolio

Un bombero de Florida es investigado por su participación en el asalto por parte de seguidores del presidente saliente Donald Trump del Capitolio en Washington durante el proceso de certificación de la elección del demócrata Joe Biden como el nuevo presidente de EU.

El Departamento de Bomberos de Sanford, al norte de la ciudad de Orlando, en el centro de Florida, anunció este jueves la investigación basada en una fotografía en la que se ve al bombero Andy Williams con una gorra de Trump dentro del Capitolio.

A viewer sent us this photo of Andy Williams, a Sanford Firefighter, among the crowd of people who stormed the Capitol yesterday. A spokesperson for the fire department says an administrative investigation into the incident is being conducted. @MyNews13 #news13seminole pic.twitter.com/pJ6iYJgYDf