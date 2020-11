Joe Biden comienza la jornada electoral con visita a la tumba de su hijo

El exvicepresidente de Estados Unidos y candidato presidencial demócrata, Joe Biden, comenzó este martes el día de las elecciones con una visita a la tumba de su hijo Beau, muerto a los 46 años debido a un tumor cerebral.

En una fría mañana, Biden y su esposa, Jill, hicieron también una parada en la iglesia de Saint Joseph, en el valle de Brandywine, la iglesia a la que suele asistir a misa los domingos cuando se encuentra en su casa de Wilmington (Delaware).

A la pareja la acompañaban sus nietas Finnegan y Natalie.

Joe Biden on Election Day at church where his son Beau is buried. I imagine the conversation he had with his late son today, the grief and the hope, the memories shared, the moments lost and the task ahead. Thank you @JoeBiden for being the man and father you are at this moment. pic.twitter.com/QTz5OGVhgb