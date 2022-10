Jóvenes roban un Maserati y chocan a 130 km/h; hay un muerto y dos heridos

Un adolescente hispano de 15 años murió y dos resultaron heridos de gravedad al estrellarse con un automóvil Maserati robado cuando circulaban a casi 130 kilómetros por hora y eran perseguidos por la policía de St. Petersburg, costa oeste de Florida, informaron las autoridades.

En un comunicado, la Oficina del Alguacil del condado Pinellas indicó que agentes de la patrulla de carretera intentaron detener el vehículo robado, pero el conductor "aceleró y alcanzó una velocidad de más de 80 millas por hora".

Según el comunicado, Keondrick Lang, de 15 años, que iba al volante, perdió el control del vehículo, pasó por encima de la acera y golpeó un letrero comercial, tras lo cual el Maserati volcó.

