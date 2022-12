“Kanye 2024”; antisemita se inspira en el rapero y ataca a anciano en Nueva York

Un hombre de Nueva York se inspiró en los múltiples mensajes antisemitas de Kanye West para atacar a un señor de la tercera edad de forma brutal mientras pronunciaba “Kanye 2024”, haciendo referencia a su postulación presidencial.

De acuerdo con información del Departamento de Policía de Nueva York, este hombre dejó herido a un señor de 63 años después de derribarlo al suelo y gritarle repetidas veces insultos antisemitas.

El incidente de tintes racistas ocurrió en Central Park, Nueva York. La víctima fue empujada por el sospechoso mientras caminaba solo; sufrió una fractura de mano, un diente astillado y varios golpes en el cuerpo y cara.

La policía dijo que fue encontrado en la intersección de East Drive y Terrance Drive, dentro del parque.

El atacante huyó después de la agresión, pero las cámaras de seguridad del área lograron captarlo jalando una bicicleta y un pequeño remolque con un letrero que decía “Discapacitados hambrientos”.

Las cámaras lo ubicaron en la calle 72 hasta el sur de Washington Square Park antes de desaparecer. NYPD compartió algunas de las imágenes del hombre, de alrededor de 40 años, a través de redes sociales para pedir apoyo y encontrarlo.

WANTED-Assualt: 12/14/22, approx. 7:37PM, vicinity of Terrace & East Dr. @NYPDCentralPark Manhattan. The suspect hit a 63-year-old male victim causing him to break his hand & chip his tooth while making antisemitic remarks. Any info call us at 800-577-TIPS Reward UP to $3,500 pic.twitter.com/fJMVXPSQqI