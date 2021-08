Caitlyn Jenner, medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Montreal 76, lanzó oficialmente su campaña para contender por la gubernatura de California. Sin embargo, sus propuestas han causado polémica por su tono antiinmigrante.

Padre de las hermanas Kendall y Kylie Jenner competirá contra el actual mandatario estatal Gavin Newsom en la elección especial revocatoria.

Según reportes de medios estadounidenses, Jenner, de 71 años, ha consultado a varios asesores que trabajaron con el expresidente Donald Trump, quien implementó una serie de medidas para inhibir la migración hacia Estados Unidos. Sin embargo, ha descartado que busque el respaldo del exmandatario republicano.

Varias de las propuestas de la estrella del atletismo son similares a las de Trump, especialmente en el ámbito de la migración.

Hace unos días, Caitlyn Jenner visitó el muro fronterizo que construía la administración de Donald Trump antes de dejar la Casa Blanca en manos del demócrata Joe Biden. En el lugar, afirmó que es necesario terminar la construcción de la valla.

“Tenemos que arreglar el muro, necesitamos terminar el muro. Hay gente cruzando desde México en este momento, mientras hablamos”, dijo la estrella de Keeping Up with the Kardashians en un video que compartió en su cuenta de Twitter.

At border now and people illegally entering! As governor I will finish the wall with state funds! @GavinNewsom has failed us allowing illegal immigration to run rampant in our state pic.twitter.com/SPd2gYhruj

En su visita a la frontera en la región de San Diego, la candidata transgénero también se reunió con integrantes de la Patrulla Fronteriza.

“Como gobernadora me aseguraré de que se cubran todas las necesidades policiales y de la patrulla fronteriza.. Necesitamos asegurar nuestra frontera”, indicó.

Caitlyn Jenner asegura que California debe tener una inmigración controlada y dice que apoya el camino a la ciudadanía para casi dos millones de migrantes sin documentos, aunque “los malos tendrían que irse”, como personas con antecedentes penales o integrantes de pandillas.

On the California / Mexico border meeting with our border patrol agents. As governor I will ensure all of our law enforcement and border patrol needs are met. We need to secure our border and I am so grateful for the men and women that risk their lives here everyday. pic.twitter.com/6mk4iYQbxe