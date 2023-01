Lewis Hamilton, campeón en la Fórmula 1, revela que sufrió bullying

Lewis Hamilton, siete veces campeón del mundo de Fórmula 1, reveló este lunes que sufrió insultos y humillaciones racistas en el colegio durante su infancia, calificando este periodo del "más traumático" de su vida.

En el podcast 'On Purpose', emitido este lunes, el piloto de 38 años, que creció en una pequeña ciudad cercana a Londres, explica: "Para mí la escuela fue la parte más traumática y difícil de mi vida".

"Golpes todo el rato, cosas que tiraban sobre mí, como plátanos, y gente que utilizaba la palabra N (negro) con toda tranquilidad, gente que me trataba de medio mono... No sabía dónde estaba mi sitio, para mí fue muy difícil", desvela.

"No tenía ganas de volver a casa y explicar a mis padres que estos niños me trataban de negro o que había sido acosado y golpeado en el colegio. No quería que mi padre pensara que no era fuerte", dice.