Los conmovedores mensajes de Neymar, Mbappé y CR7 tras la muerte de Pelé

El 'rey' del fútbol, el brasileño Pelé, murió este jueves a los 82 años, anunciaron su familia y el hospital de Sao Paulo donde era tratado por cáncer.

Pelé falleció "a las 15H27 (18H27 GMT), como consecuencia de la falla de múltiples órganos, resultado de la progresión del cáncer de colon asociado a su condición clínica previa", informó en un boletín médico el Hospital Albert Einstein, donde el exjugador había ingresado el 29 de noviembre.

Los futbolistas más destacados del momento ya se pronunciaron en redes sociales.

Neymar Jr.

Pelé "transformó el fútbol en arte", escribió Neymar tras fallecimiento del astro. Y le dedicó el siguiente mensaje en Instagram:

Antes de Pelé, el "10" era solo un número.

Leí esa frase en algún lugar, en algún momento de mi vida.

Pero esa frase, preciosa, está incompleta.

Yo diría que antes de Pelé, el fútbol era solo un deporte.

Pelé lo cambió todo.

Convirtió el fútbol en arte, en entretenimiento.

Dio voz a los pobres, a los negros y especialmente:

Dio visibilidad a Brasil.

¡El fútbol y Brasil han elevado su estatus gracias al Rey!

Se ha ido, pero su magia permanecerá.

Pelé es ETERNO!!

Kylian Mbappé

Kylian Mbappé, futbolista del París Saint-Germain, lamentó este jueves el fallecimiento de Pelé y, en un mensaje publicado en su cuenta oficial de Twitter, afirmó que murió "el rey del fútbol".

Acompañado de una fotografía en la que aparece junto al astro brasileño, Mbappé lanzó un escueto y sentido mensaje: "El rey del fútbol nos ha dejado, pero su legado nunca será olvidado".

Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo también se pronunció:

Mi más sentido pésame para todo Brasil, y en particular para la familia del Sr. Edson Arantes do Nascimento. Un “adiós” al eterno Rey Pelé; nunca será suficiente para expresar el dolor que actualmente embarga a todo el mundo del fútbol. Una inspiración para tantos millones, una referencia de ayer, de hoy, de siempre. El cariño que siempre me mostró fue recíproco en cada momento que compartimos, incluso a la distancia. Nunca será olvidado y su recuerdo vivirá por siempre en cada uno de los amantes del fútbol. Descanse en paz, Rey Pelé.

Lionel Messi

Messi publicó una fotografía.

Federación Española de Futbol

La Federación Española de Fútbol (RFEF) decretó un minuto de silencio en todos los encuentros de ámbito federativo en memoria del futbolista brasileño Edson Arantes do Nascimento "Pelé", que falleció este jueves a los 82 años.

"La Real Federación Española de Fútbol lamenta profundamente la pérdida de Pelé, una leyenda del fútbol que marcó una época y cuyo legado será eterno", señaló la RFEF a través de un comunicado difundido a través de su página web.

Para recordar su figura y "honrar a uno de los más grandes de todos los tiempos", la Real Federación Española de Fútbol "decreta un minuto de silencio en todos los encuentros de ámbito federativo".EFE