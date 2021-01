Los perros Champ y Major ya están instalados en la Casa Blanca

Los dos perros del presidente Joe Biden, Champ y Major, ya están instalados en la Casa Blanca, reanudando una larga tradición en Estados Unidos que se vio interrumpida durante el gobierno de Donald Trump.

Los canes aparecen recorriendo los jardines de la residencia presidencial con el obelisco de Washington en el fondo, en un video publicado por el portavoz de la primera dama Jill Biden, Michael LaRosa.

Champ and Major have joined us in the White House! pic.twitter.com/R035YnavVo