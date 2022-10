Los productos que no subirán de precio, según el plan antiinflación de AMLO

El Gobierno mexicano y 15 empresas de producción y distribución de alimentos presentaron este lunes un plan antiinflación con la meta de reducir en 8% el precio promedio de la canasta básica en medio de la subida de precios más alta en 22 años.

"No aumenta el precio de las gasolinas, no va a aumentar el precio del diésel, no va a aumentar el precio de la luz y no aumentan los precios de los alimentos básicos, esa es la esencia de todo, y vamos a seguir impulsando la producción de básicos", declaró el presidente, Andrés Manuel López Obrador.