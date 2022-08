Los seis estados de México a los que Estados Unidos recomienda no viajar

El Departamento de Estado de Estados Unidos pidió a sus ciudadanos que eviten viajar a los estados mexicanos de Colima, Guerrero, Michoacán, Sinaloa, Tamaulipas y Zacatecas debido a la violencia registrada en estas zonas y reconsideren viajar a Baja California, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Sonora por delincuencia y secuestro .

En un comunicado, el gobierno estadounidense señala que los delitos violentos, como homicidios, secuestros, robos de vehículos y robos, están muy extendidos y son comunes en México.

“Se recomienda a los ciudadanos de Estados Unidos que se adhieran a las restricciones de viaje de los empleados del gobierno de EU”, dijo.

Y señala que los empleados del gobierno estadounidense no pueden viajar entre ciudades después del anochecer, no pueden tomar taxis en la calle y deben depender de los vehículos despachados, incluidos los servicios basados ​​en aplicaciones como Uber y las paradas de taxis reguladas.



Además aconseja que los empleados del gobierno de EU evitar viajar solos, especialmente en áreas remotas y pide no conducir desde la frontera entre EU y México hacia o desde el interior de México, excepto en los viajes diurnos dentro de Baja California y entre Nogales y Hermosillo en la Carretera Federal Mexicana 15D, y entre Nuevo Laredo y Monterrey en la Carretera 85D.

Los estados de México a los que EU recomienda no viajar por violencia:

Estado de Colima por delincuencia y secuestro .

por delincuencia y secuestro . Estado de Guerrero por delincuencia .

por delincuencia . Estado de Michoacán por delincuencia y secuestro .

por delincuencia y secuestro . Estado de Sinaloa por delincuencia y secuestro

por delincuencia y secuestro Estado de Tamaulipas por delincuencia y secuestro.

Estado de Zacatecas por delincuencia y secuestro .

Reconsidere viajar a estos estados de México :

Estado de Baja California por delincuencia y secuestro .

por delincuencia y secuestro . Estado de Chihuahua por delincuencia y secuestro .

por delincuencia y secuestro . Estado de Durango por delincuencia .

por delincuencia . Estado de Guanajuato por delincuencia y secuestro .

por delincuencia y secuestro . Estado de Jalisco por delincuencia y secuestro .

por delincuencia y secuestro . Estado de Morelos por delincuencia .

por delincuencia . Estado de Sonora por delincuencia y secuestro .

Tenga mayor precaución cuando viaje a:

Estado de Aguascalientes por delincuencia .

Estado de Baja California Sur por delincuencia .

Estado de Chiapas por delincuencia .

Estado de Coahuila por delincuencia .

Estado de Hidalgo por delincuencia .

Ciudad de México por delincuencia .

Estado de México por delincuencia .

Estado de Nayarit por delincuencia.

Estado de Nuevo León por delincuencia y secuestro .

Estado de Oaxaca debido a la delincuencia .

Estado de Puebla por delincuencia y secuestro .

Estado de Querétaro por delincuencia .

Estado de Quintana Roo por delincuencia y secuestro .

Estado de San Luis Potosí por delincuencia y secuestro .

Estado de Tabasco por delincuencia .

Estado de Tlaxcala por delincuencia .

Estado de Veracruz por delincuencia .

Tome las precauciones normales cuando viaje a:

Estado de Campeche.

Estado de Yucatán .



Consejos de seguridad si decides viajar a México: