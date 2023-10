Luto en México: 11 muertos y 13 hospitalizados por derrumbe de techo en Iglesia de Tamaulipas Reportan que 13 personas continúan hospitalizadas, entre ellas una menor de edad

Luto en México: Once Muertos y 13 Hospitalizados por Colapso de Iglesia en Ciudad Madero (Photo by Handout / Tamaulipas Civil Protection / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / TAMAULIPAS CIVIL PROTECTION" - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS