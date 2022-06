Menor de 5 años muere encerrado dentro de auto a altas temperaturas

Un menor de cinco años murió en el interior de un auto luego de que su madre lo dejara encerrado a temperaturas sofocantes.

De acuerdo con un informe emitido por la Oficina del Alguacil del condado de Harris, en Houston, el niño quedó dentro del auto, estacionado afuera de su hogar, durante aproximadamente cuatro horas.

La madre del niño olvidó sacarlo debido a que estaba ocupada organizando la fiesta de cumpleaños de su hija mayor, de 8 años.

Al parecer, el niño, su hermana y su mamá habían regresado a casa luego de hacer compras durante el día; sin embargo, él no bajó del auto cuando su familia lo hizo y en cambio se quedó en el asiento trasero con el cinturón de seguridad puesto.

Luego de más de tres horas, la mujer hizo una llamada a emergencias cuando se dio cuenta que su hijo se había quedado dentro del auto caliente por las temperaturas extremas registradas en la ciudad texana que superan los 40°C en el exterior y casi 50°C dentro de un vehículo cerrado.

Para ese entonces, ya era tarde, ya que el niño había muerto, dijo la policía en una declaración.

La señora, sin identidad revelada, afirmó que había olvidado a su hijo dentro del auto debido a que llevaba prisa y estaba ocupada con la fiesta de su otra hija.

El fatal accidente ocurrió dentro de un complejo habitacional privado a las afueras de Houston.

“Entre quizá tres horas, la madre notó que el niño de cinco años no estaba por ningún lado”, dijo la autoridad. y agregó que la mujer comenzó a buscarlo por la casa y después salió a buscarlo al auto.

El alguacil Ed Gonzáez dijo en el informe que el niño no sabía desabrocharse el cinturón de seguridad por lo que esperó a que su madre lo hiciera, pero una vez que bajó del auto ya no regresó por él.

Sin embargo, los investigadores encontraron que el auto no era de la familia, sino que había sido alquilado, por lo que el niño no estaba familiarizado con las funciones de seguridad, lo que pudo haber influido a que quedara atrapado.

“Parece que el niño rutinariamente sabe cómo desabrocharse del asiento del niño pequeño y abrir la puerta, pero en esta ocasión, no sucedió”, dijo González en un anuncio ante la prensa hecho dentro de la unidad habitacional.

Pct 3 units were dispatched to the 13700 blk of Blair Hill Ln. Upon arrival units determined a child (possibly 5 yrs) was left inside a vehicle for several hours. The child was pronounced deceased at the scene. HCSO Investigators are enroute to the scene. #HouNews pic.twitter.com/MNbhPHIHSU