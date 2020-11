Mike Tyson está de regreso; pelea ante Roy Jones Jr causa expectativa

El regreso a los cuadriláteros del legendario Mike Tyson en un combate de exhibición el sábado ante Roy Jones Jr., ambos por encima de los 50 años, ha despertado tanta expectación como suspicacias dentro del mundo del boxeo.

Las especulaciones sobre el retorno de "Iron Mike" comenzaron con unos vídeos que publicó en mayo en redes sociales. A sus 54 años, el ex campeón de los pesos pesados lucía de nuevo en forma y castigaba a su sparring con una secuencia de veloces golpes.

Con esta carta de presentación, que tuvo más de 12 millones de vistas en Instagram, la vuelta de Tyson al ring fue tomando fuerza hasta que se concretó en julio con el anuncio de la pelea de exhibición ante Jones Jr., de 51 años y ex campeón mundial en cuatro categorías.

El combate, que se retransmitirá en pago por visión, se celebrará a puerta cerrada por culpa de la pandemia de coronavirus y será el primer evento deportivo que se dispute desde marzo en el Staples Center de Los Ángeles, el hogar de los Lakers, recientes campeones de la NBA.

Tyson, que dominó con puño de hierro los pesos pesados entre las décadas de 1980 y 1990, asegura que no se parece en nada al peleador que fue sorprendentemente noqueado por el irlandés Kevin McBride en 2005, la derrota con la que cerró su carrera a los 38 años.

