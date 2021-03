Muere joven tras asistir a fiesta de fraternidad en Virginia

Un joven universitario murió luego de acudir a la fiesta de una fraternidad universitaria en Virginia, Estados Unidos. El cuerpo del alumno fue hallado fuera del campus con los ojos vendados.

Adam Oakes, de 19 años de edad, acudió el viernes pasado a la residencia de la fraternidad Delta Chi, fuera del campus de la Virginia Commonwealth University.

A la mañana siguiente, los oficiales del Departamento de Policía de Richmond fueron solicitados en el inmueble, ubicado en la calle 100 de West Clay. Al llegar, los agentes hallaron al joven completamente inconsciente. Oakes fue declarado muerto en el lugar.

La prima del estudiante contó a medios locales que el joven trataba de entrar a la fraternidad Delta Chi y la fiesta de este fin de semana era su “revelación”.

Según su familiar, Adam Oakes le dieron una botella de whisky para que la bebiera. Además, los integrantes de la fraternidad le vendaron los ojos e hicieron que corriera hacia un árbol. De acuerdo con el reporte, el joven se cayó del árbol. Sin embargo, la Policía requiere de más testimonios para reconstruir los hechos.

Además, el servicio forense de Richmond, en Virginia, trabaja para determinar la causa de la muerte del estudiante.

“Esta es una pérdida trágica para la familia de Adam y los miembros de nuestra comunidad”, expresó la Virginia Commonwealth University en un comunicado.

VCU mourns the death of student Adam Oakes.



This is a tragic loss for Adam's family and members of our community and we encourage any students in need of support to contact University Counseling Services at (804) 828-6200. pic.twitter.com/WiroQSQDpy