Muere mujer tras conducir auto hasta borde de las Cataratas del Niágara

Una mujer murió en el estado de Nueva York luego de conducir su auto hasta el borde de las Cataratas del Niágara.

Las investigaciones de las autoridades apuntan a que no se trató de un accidente, sino que la automovilista, de aproximadamente 60 años, se sumergió en el río Niágara de forma intencional.

La Policía del Parque Estatal de Nueva York se encuentra a cargo de la investigación, pero todavía no se han revelado las causas exactas de la muerte.

La mujer que conducía el vehículo del lado estadounidense de las Cataratas del Niágara tampoco ha sido identificada.

Las autoridades neoyorquinas encontraron el vehículo a menos de 45 metros del borde de las cascadas y boca abajo, pero atascado en una zona poco profunda del río.

Los servicios de emergencia recibieron varias llamadas el miércoles después del mediodía en las que se reportaba que un automóvil se dirigía hacia el río Niágara. Casi dos horas después, la Guardia Costera llegó a realizar el rescate, con ayuda de un helicóptero.

The car involved in yesterday’s mishap has moved down stream and has rested just before the brink of #NiagaraFalls. pic.twitter.com/yBsuU8deBI