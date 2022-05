Muere pasajero en pleno vuelo hacia Tennessee

Un pasajero murió a bordo de un avión de Alaskan Airlines, en pleno vuelo hacia Nashville, en Tennessee.

El fallecimiento se registró este lunes, luego de que la aeronave salió de la ciudad de Seattle, en Washington, después de las 3:00 horas.

El hombre murió en el lapso de cuatro horas que dura el viaje entre Seattle y Nashville, pero no se sabe la hora exacta del fallecimiento.

Otros viajeros que iban en la aeronave compartieron videos del momento en que los servicios de emergencia retiraron el cuerpo al llegar al aeropuerto de Nashville. En la grabación se observa que el servicio forense salió de la puerta del avión cargando una camilla.

La aerolínea Alaskan Airlines confirmó la muerte del pasajero, pero no reveló la causa del fallecimiento. “Nuestros corazones están con la familia y por respeto a su privacidad no compartiremos más detalles”, señaló la compañía.

Tampoco se informó sobre los protocolos que tuvieron que seguirse con el avión luego de la muerte.

Los protocolos de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) establecen que al tener un fallecimiento a bordo, el personal debe de avisar de inmediato al capitán para que él notifique al aeropuerto donde llegará.

#SCOOP: On an incoming Alaskan Airlines flight to BNA Monday evening, a passenger was reportedly discovered deceased as other passengers were disembarking. Passengers have been given flight vouchers for the delay, and the coroner is on the scene. #ScoopNashville @ScanNashville pic.twitter.com/r3p6vnekNK