NASA no espera cambios en la cooperación espacial entre EU y Rusia

Washington, 25 feb (EFE).- La NASA subrayó este viernes que sigue trabajando con sus socios internacionales, incluida la agencia espacial rusa, Roscosmos, para continuar con las operaciones que desarrolla la Estación Espacial Internacional (ISS).

Así lo apuntó el administrador de la NASA, Bill Nelson, en un comunicado remitido a EFE en el que añadió que las medidas de control a las exportaciones rusas -tomadas tras la invasión de Ucrania- "seguirán permitiendo la cooperación espacial" entre ambos países.

"No se esperan cambios sobre el apoyo de la agencia en las operaciones que se están desarrollando en el espacio y en tierra", añadió el comunicado.

El mensaje de la NASA llega poco después de que la Agencia Espacial Europea (ESA) también recalcara que sigue abierta a la cooperación con Rusia aunque sigue de cerca los acontecimientos en Ucrania.

"La ESA continúa trabajando en todos sus programas, incluida la campaña de lanzamiento de la Estación Espacial Internacional (ISS) y ExoMars, para cumplir los compromisos con los Estados miembros y los socios. Seguimos monitoreando la evolución de la situación", dijo en Twitter el representante europeo.

La agencia europea añadió en un comunicado que evalúa las posibles consecuencias que puede tener para las actuales actividades del organismo y para su personal la operación militar lanzada por Rusia contra Ucrania.

