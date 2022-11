Nicole provoca inundaciones, apagones y daños materiales en Florida

La tormenta tropical Nicole, que tras azotar parte de las Bahamas entró a Florida a primeras horas del jueves y está cruzando la península rumbo al Golfo de México, deja a su paso inundaciones y daños menores en casas e infraestructuras, según informaciones de medios locales.

Hasta ahora no se informó de víctimas de esta tormenta tardía, que llega a Florida cuando faltan 20 días para el final de la temporada ciclónica en la cuenca atlántica (30 de noviembre).

Las autoridades, no obstante, pidieron a la gente de las áreas afectadas que en la medida de lo posible se quede en sus casas y tengan cuidado con el encendido de generadores y con posibles cables de postes caídos a causa de la tormenta.

Según el Centro Nacional de Huracanes, a las 10:00 hora local (15:00 GMT), Nicole seguía siendo una tormenta tropical extensa, cuyos vientos se extendían hasta 345 millas (555 km) del centro, especialmente al noreste, y había dejado atrás Orlando (centro de Florida).

A esa hora se encontraba a unas 30 millas (50 km) al este-noreste de Tampa, en la costa oeste de Florida y sus vientos habían bajado a 50 millas por hora (85 km/h).

Florida snow? Nope. It is Sea Foam from angry seas and wind from Hurricane Nicole.

Video by Manda Pinner in St Augustine, Florida #flwx #nicole #hurricane #florida pic.twitter.com/jCBqev5YCs