Renee Sánchez, una mujer originaria de Scottsdale, Estados Unidos, vivió momentos de tensión cuando su nieta quedó atrapada en un Tesla que se quedó sin batería rumbo al zoológico de Phoenix en Arizona.

Sánchez, detalló que el incidente ocurrió cuando se dirigía a su lugar después de acomodar a la menor de edad en su asiento de seguridad, sin embargo, el automóvil se apagó sin previo aviso.

Los intentos de la mujer por sacar a su nieta de 1 año 8 meses del Tesla no funcionaron, debido a un problema con la llave electrónica en su celular, por lo que tuvo que llamar al 911 para solicitar ayuda.

“No pude entrar. La llave de mi teléfono no la abría, la llave de mi tarjeta no la abría”, comentó para AZ.

¿Cómo rescataron a la niña atrapada en el Tesla?

Los bomberos de Scottsdale llegaron al lugar para atender el caso, pero de acuerdo con Sánchez, aseguraron que “no podían subirse a esos autos”, a pesar de que la implicada señaló que lo cortaran en caso de ser necesario.

“Y cuando llegaron aquí, lo primero que dijeron fue: ‘Uf, es un Tesla, no podemos subirnos a estos autos’. Y dije: 'No me importa si tienes que cortar mi auto por la mitad, sólo sácala”, relató.

Tras las declaraciones, los servidores públicos cubrieron los bordes de la venta y rompieron el vidrio con un hacha, pero la menor de edad comenzó a llorar por el ruido y los intentos de rescate "porque tenía miedo", comentó Sánchez.

Uno de los bomberos, del cual se desconoce su identidad, entró al Tesla por la ventana y sacó a la niña, la cual no presentó complicaciones médicas tras el incidente.

¿Hay más casos de personas atrapadas en Teslas?

No es la primera vez que una persona se queda atrapada dentro de un Tesla, Brianna Janel, una famosa influencer de TikTok, compartió su historia de “miedo” al no poder salir de su automóvil tras una actualización que se prolongó.

De acuerdo con la creadora de contenido, el incidente duró cerca de 40 minutos en los que “esperó no quedarse sin aire” y reveló que fue la primera vez que el auto sufrió un contratiempo, luego de seis años de ser conductora habitual de la marca.

"Estoy un poco asustada, espero no quedarme sin aire. No puedo abrir las puertas ni las ventanas, de lo contrario, podría dañar mi auto, así que estoy atrapada aquí asándome como un pollo empapado de sudor", expresó.