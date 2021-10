Niño muere tras accidente a caballo en rodeo de Louisiana

Un niño de 10 años de edad murió en Louisiana, Estados Unidos, luego de sufrir un accidente a caballo en un rodeo de Beauregard Parish.

El menor originario de Texas se encontraba el fin de semana pasado en la Beauregard Parish Covered Arena, calentando para competir con su cabello en el concurso Texas Junior High Rodeo.

El participante había pasado a la final de la competencia de cuerdas por equipos y se preparaba para su última aparición.

El pequeño se encontraba montando al caballo cuando el animal se desplomó y cayó sobre el niño. El animal murió inmediatamente y, de acuerdo con los primeros reportes, se pudo tratar de un infarto o un aneurisma cerebral.

El menor, quien se encontraba debajo del caballo fue trasladado a un hospital para ser atendido de emergencia. Sin embargo, al llegar a a la clínica, los médicos lo declararon muerto.

El niño fue identificado como Legend Williamson, un estudiante de quinto año de primaria y miembro de la Iglesia Bautista Harmony Hill.

El sheriff de Beauregard Parish, en Louisiana, dio su pésame a la familia y afirmó que se trataba de un extraño accidente.

R.I.P. LEGEND: A 10-year-old Texan was warming up his horse when the unthinkable happened. Now the young cowboy's grieving parents share the moments before the accident at a Louisiana rodeo https://t.co/ocjz6PtWNG

Our condolences to the family, friends of Legend Williamson pic.twitter.com/ADG1Z0nyMJ