Niño pierde parte de una pierna tras ser mordido por tiburón

Un niño de 10 años perdió parte de una pierna tras ser mordido por un tiburón mientras buceaba el fin de semana en los Cayos de Florida, en el sureste de Estados Unidos , informó su familia.

Jameson Reeder Jr. fue atacado por el tiburón el sábado en el arrecife Looe Key, dijo la Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre de Florida en un comunicado.

Según una publicación en Facebook de su tío Joshua Reeder, el niño había ido en bote con sus padres y otros tres hermanos y estaba buceando en un arrecife poco profundo cuando "recibió un fuerte golpe debajo de la rodilla" por lo que suponen era un tiburón toro de dos metros y medio de largo.

Jameson pudo aferrarse a un flotador dy fue rescatado por su padre, quien le aplicó un torniquete en la pierna e hizo señas a otro bote más rápido que llevó a la familia a tierra.

An emotional family arrived in South Florida after getting the news that their 10 Year Old relative Jameson Reeder Jr lost his leg in a Shark Attack. The story on @WPLGLocal10 pic.twitter.com/t7x6te5ft7