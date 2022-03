"No fue distinto a Trump"; migrantes están decepcionados y exigen reforma migratoria

Organizaciones defensoras de los inmigrantes manifestaron este miércoles preocupación por el discurso sobre el estado de la Unión del presidente Joe Biden, al señalar que sonó como su antecesor Donald Trump, especialmente cuando se refirió a proteger la frontera, una frase históricamente usada por los republicanos.

"No fue muy distinto al de Trump", dijo a Efe Yanira Arias, de Alianza Américas, sobre la alocución en la que el mandatario demócrata se refirió brevemente a la inmigración.

Para Greisa Martínez, de We Are Home, "fueron dos minutos de las mismas palabras que hemos escuchado ya por 35 años y sin ninguna acción".

Biden pidió este martes al Congreso que apruebe una reforma migratoria y una vía a la ciudadanía para millones de indocumentados y presumió de haber conseguido que muchos países latinoamericanos accedieran a "acoger más refugiados y mantener seguras sus fronteras".

Sin embargo, para los activistas sus palabras fueron acordes a las del republicano Trump (2017-2021).

"Fueron similares (en) ese patriotismo de construir con mano de obra estadounidense, de sacar adelante la economía, de seguir como una potencia mundial, de proteger las fronteras", manifestó Arias.

Por su parte, Nicole Melaku, de Alianza Nacional para Nuevos Americanos (NPNA), expresó a Efe que estaba "alegre" de que mencionara la inmigración.

Sin embargo, dijo que los grupos proinmigrantes esperan un "país más generoso" en su política migratoria y el cumplimiento de muchas promesas del demócrata como "reducir las barreras a la ciudadanía".

Arias señaló que tal vez lo único distinto de Biden respecto a Trump, pero que "se quedó corto", fue su alusión a que no hay que construir un muro porque existe una vacuna al referirse a la polémica política de Trump del Título 42.

Con el argumento de la pandemia de covid-19, Trump activó esa disposición que permite rechazar a migrantes en la frontera sin darles oportunidad de solicitar asilo en Estados Unidos, y la cual Biden ha mantenido en vigor.

La activista lamentó además la mención de los acuerdos con México, Guatemala Honduras y El Salvador para detener la migración como un legado de la Administración Trump en vez de una política de luchar contra la violencia, el narcotráfico y la corrupción en esas naciones, factores que ahuyentan a sus ciudadanos.

"Es preocupante" que no hay cambio de visión a un mecanismo para "tratar de fortalecer no sólo las economías, sino todas las necesidades que conduzcan a una calidad de vida digna, con oportunidades para que la gente pueda quedarse", expuso.

"Los gobiernos de la región fungen como un muro extendido donde no solamente dedican personal militar y otro tipo de autoridades policiacas para frenar la migración, sino que se convierten en un brazo extendido de las autores autoridades migratorias en la frontera sur México-Estados Unidos", consideró.

La activista urgió a Biden a ser más "incisivo" y actuar en legislaciones para dar una protección permanente a los trabajadores esenciales y las poblaciones que ya tienen alivios migratorios, como los "dreamers" -jóvenes que llegaron a Estados Unidos siendo niños- y los beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS, en inglés).

Por su parte Martínez lamentó que "los demócratas en el Congreso han optado por seguir arriesgando la vida de millones de personas indocumentadas".

Cuestionó además que el mandatario "ha dejado en pie políticas inhumanas como el Título 42 y Quédate en México". El programa Protocolos de Protección a Migrantes (MPP), informalmente conocido como “Quédate en México”, obliga a quienes llegan a la frontera para pedir asilo a esperar en el país latinoamericano el desarrollo de sus solicitudes.

"El presidente tiene todavía el poder político de la Cámara Baja, el Senado y la Casa Blanca. Entonces tiene el poder de hacer que millones de personas tenga protección", añadió. EFE

ims/msc/laa