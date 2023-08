Una joven latina se volvió viral en TikTok al contar su experiencia en la Embajada de Estados Unidos, donde le negaron la visa americana de turista.

“No me creyeron que yo era dueña de mi propia empresa”, es como comenzó la usuaria Nahirelys Peralta a contar la historia del rechazo de su visa.

Nahi comentó que llegó muy temprano a la Embajada de Estados Unidos para su cita con el oficial consular que determinaría el futuro de su visa para viajar a la Unión Americana. “Yo estaba súper segura de que me la iban a aprobar. Llevaba una fe inmensa, pero una vez que paso a la zona de la entrevista, el tipo estaba con una cara super amargada”, indicó.

Contó que la persona que estaba delante de ella en la fila recibió la autorización de su visa en menos de cinco minutos. Por ello, la joven venezolana cree que los agentes ya tienen en el sistema marcadas a las personas a las que les rechazarán la solicitud. “Ellos ya saben a quién se la van a aprobar y a quién no, una vez cuando estés allí”, dijo en el video.

La primera pregunta que le realizó el oficial consular fue: ¿Cuál era el motivo de su viaje a Estados Unidos? Ella respondió que quería entrar al país por negocios y turismo.

Al cuestionarla sobre su empleo, Peralta dice que le comenzó a contar que era directora de su empresa. “Me dice: ¿Y cómo es posible que tú tan joven seas directora de la agencia”.

Nahi le explicó al oficial consular de la Embajada que ella fundó la empresa luego de graduarse joven y trabajar al poco tiempo. Sin embargo, ella sintió una mirada de incredulidad de parte del trabajador.

“Yo dije, listo, aquí fue. Ya no hay manera”, narró en el video que compartió en TikTok.





Nahi no logró convencer al agente de darle su visa americana





No obstante, el oficial siguió pidiéndole información a la venezolana. Ella le contó que en su empresa trabajan cinco personas y hasta le dijo el salario que ganaba mensualmente.

El agente consular también le preguntó si había viajado fuera del país últimamente y ella le respondió que hace poco había volado a Madrid, en España. El hombre le cuestionó quién cubría los gastos de sus viajes, pero Nahirelys Peralta le explicó que todo lo cubría por su cuenta.





“No me pidió ninguna documentación y lo llevaba mi carpeta del registro mercantil y los estados de cuenta”, dijo, pero no se atrevió a mostrárselos sin que se los pidiera.

También le preguntó si tenía familiares en Estados Unidos y sobre si su mamá viajaría también al país. Nahi le aseguró que no tenía parientes en la Unión Americana y que no había planes de viajar con su madre.

“En esa entrevista duramos como cuatro minutos. Fue súper rápido y a todas estas preguntas él no me dejaba responderle por completo porque me cortaba y me hacía otra pregunta”, dijo Nahirelys Peralta.

Al final, el oficial le dijo que en ese momento no había forma de autorizarle la visa americana y le pasó la hoja en la que se plasmaba el rechazo del documento.

Nahi asegura que no quiere irse a vivir a Estados Unidos, únicamente quería viajar por turismo, pero su intento no funcionó.