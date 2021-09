Obama anuncia el inicio de construcción de su biblioteca y museo presidencial

Washington, 24 sep (EFE).- El expresidente estadounidense Barack Obama y la ex primera dama Michelle Obama anunciaron este viernes que el próximo martes comenzará la construcción en la ciudad de Chicago de un proyecto arquitectónico que albergará su futura biblioteca y museo presidencial.

"Michele y yo no podríamos estar más emocionados de comenzar la construcción del Centro Presidencial Obama en la comunidad que amamos", dijo el exgobernante (2009-2017) en un video difundido en la cuenta de Twitter de la Fundación Obama.

Con motivo del comienzo de las obras, que han sufrido retrasos después de revisiones federales y demandas en busca de protecciones para las comunidades aledañas, se han organizado una serie de actividades virtuales que comenzarán el lunes y se extenderán hasta el martes.

Chicago will always be an important place to @MichelleObama and me, which is why we're excited to celebrate the virtual groundbreaking for the Obama Presidential Center in Chicago next week. It’s been a long time coming, and we can't wait to see this project come to life. https://t.co/1aturVB3yn