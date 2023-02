¿ÓMICRON PROVOCA UNA ENFERMEDAD MÁS LEVE?

<p> Todavía es demasiado pronto para saberlo, sobre todo teniendo en cuenta que si los vacunados contraen una infección, ésta debería ser más leve que si <strong>ómicron ataca a los no vacunados. </strong></p> <p> Los primeros informes de Sudáfrica indicaban que la enfermedad es más leve, pero los médicos no están seguros de si esto se debe a que la población es bastante joven, o a que muchos conservan cierta protección de una<strong> infección delta</strong> reciente.</p> <p> Y el estudio británico no encontró pruebas de que ómicron haya sido más leve que delta en Gran Bretaña, aun cuando los adultos jóvenes —que se esperaría que tuvieran una<strong> enfermedad más leve</strong>— tenían mayores tasas de infección con la ómicron.</p> <blockquote> <p> “Hay un indicio, y creo que muchos de nosotros tenemos la esperanza, de que ómicron será menos grave. Pero no pienso que se pueda apostar por eso. Todavía estamos hablando del SARS CoV-2, un virus que ha matado a millones de personas”, dijo el doctor Jacob Lemieux, que supervisa las variantes para una colaboración de investigación dirigida por la Escuela de Medicina de Harvard.</p> </blockquote>