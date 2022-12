¡Otra vez no! Encuentran perro en rayos X de aeropuerto de Wisconsin

Los agentes de la Administración de Seguridad para el Transporte de Estados Unidos nuevamente se llevaron una gran sorpresa al encontrar un animal durante el filtro de rayos X, pero esta vez en un aeropuerto de Wisconsin.

El hallazgo se registró la tarde del martes pasado en el Aeropuerto Regional del condado de Dane en Madison.

En esta ocasión el personal del aeropuerto halló a un perro dentro de la mochila de un pasajero, que olvidó que no lo había sacado.

La TSA compartió en sus redes sociales imágenes de los rayos X que alertaron a los agentes y de la mochila negra en la que se encontraba el animal. No se reporta que el perro haya sufrido afectaciones durante el filtro de seguridad.

A finales de noviembre también se halló a un gato vivo en el equipaje documentado de un pasajero, en el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy de la ciudad de Nueva York. Sin embargo, el hombre no sabía que llevaba al animal en la maleta, ya que iba como polizón.

El viajeros contó que el gato era la mascota de una persona que acababa de visitar y no sabía cómo había llegado hasta ahí. Luego el animal fue devuelto a su dueña.

Ante estos dos casos de animales, la Administración de Seguridad para el Transporte recordó que al llegar al punto de control, los pasajeros deben sacar de las maletas o transportadoras a las mascotas al llegar punto de control.

Video: Here’s the proper way to travel with your pet. Note: This is a @TSA PreCheck passenger traveling with a cat. If you think your pet will attempt an escape, ask to speak with a supervisor before removing the animal. Alternative screening options may be available. (2/2) pic.twitter.com/NL2jNjni2l