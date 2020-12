Parque de diversiones Legoland en Florida incluirá más atracciones

El parque de diversiones Legoland en Florida se expandirá e incluirá nuevas atracciones, según los planos presentados a la municipalidad más cercana.

Los detalles no han sido develados oficialmente, pero la prensa local informa que el parque añadirá 1,8 hectáreas (4,5 acres) al terreno que ocupa cerca de Winter Haven. La noticia surge en momentos en que la pandemia del coronavirus ha golpeado severamente la industria del turismo en Florida.

Un dibujo del nuevo proyecto muestra por lo menos seis atracciones más y un enorme edificio aledaño, posiblemente un restaurante.

