Pese a escándalos de Ezra Miller, película de Flash sí se estrenará en 2023

Warner Bros se decidió a hablar sobre el estatus de la película The Flash, protagonizada por Ezra Miller, quien sigue acaparando los reflectores por sus escándalos, producto de conductas abusivas.

La compañía dijo que la cinta sobre el ultrarrápido héroe se estrenará en junio de 2023.

De acuerdo con el sitio Variety, el CEO David Zaslav reveló que el estudio estaba avanzando con The Flash .

Además, la cuenta de twitter de fans “FlashFilmNews” compartió dos tarjetas en las que deja entrever que la cinta sí saldrá a la luz.

Late night update! The Scarlet Speedster is still expected to hit theaters worldwide on June 23, 2023.



Amid the recent DCEU shakeup, THE FLASH producer, Barbara Muschietti, wants to reassure fans that ‘all is good in Flash land.’ #TheFlash pic.twitter.com/kJN4jt4KWD