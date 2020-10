Policías matan a afroamericano en Filadelfia; estallan protestas

La noche de este lunes se desataron las protestas y los disturbios en Filadelfia luego de que dos policías mataron a un hombre afroamericano.

Los agentes se presentaron tras recibir una denuncia sobre un hombre con un cuchillo. De acuerdo con la declaración de los agentes, Walter Wallace avanzó hacia ellos con el arma aunque le ordenaron en varias ocasiones que lo soltara.

Debido a que no cedió a la orden, los oficiales le dispararon en el pecho y el hombro en varias ocasiones, mientras su madre y su hermano presenciaban la agresión. Wallace, de 27 años, fue declarado muerto al llegar al hospital.

Un video filmado por el usuario Lil Jrizzy muestra el momento en que el hombre afroamericano se acerca a los agentes en la calle y dos policías le disparan en al menos siete ocasiones. En ningún momento se observa el cuchillo que supuestamente tenía la víctima.

Mientras se encontraba en el suelo de la calle Locust, varias personas se acercaron para tratar de ayudar a Walter Wallace y reclamarle a los policías por dispararle.



En entrevista para un medio local, el padre de la víctima contó que Wallace tenía problemas de salud mental, pero se encontraba bajo tratamiento médico. Además, condenó que los oficiales balearon a su hijo en lugar de usar un taser para someterlo.

Luego de que se difundió el video de la muerte de Wallace, en Filadelfia se organizaron protestas que derivaron en disturbios durante la madrugada de este martes. Las primeras manifestaciones se realizaron en la calle donde murió el hombre afroamericano y luego se reunieron más personas en el parque Malcolm X para trasladarse hasta la estación de Policía del oeste de la ciudad.

En las manifestaciones se lanzaron piedras y ladrillos, se efectuaron saqueos a comercios en Center City, Overbrook Park, West Philadelphia y University City.

Al menos 30 policías resultaron heridos durante los disturbios, incluido uno que fue atropellado con una camioneta.

Thirty Philadelphia police officers were injured while making some 30 arrests following the shooting of an armed man in West Philadelphia. Chopper 6 is live right now, watching looters unload merchandise from at least one store nearby. https://t.co/oT4WPfF6r6 pic.twitter.com/RriE4kGmM5