Por primera vez, un helicóptero podrá sobrevolar Marte

La NASA intentará a principios de abril el primer vuelo de un aparato motorizado en otro planeta, cuando hará despegar el helicóptero Ingenuity en Marte, anunció este martes la agencia espacial estadounidense.

Por ahora este helicóptero ultraligero, similar a un dron grande, está plegado y adherido a la parte de abajo del rover Perseverance, que aterrizó en el planeta rojo el mes pasado.

Sin embargo, el día exacto aún podría cambiar, aclaró.

LIVE: It may be tiny, but it sure is mighty! Our four-pound (1.8-kg), four-bladed Ingenuity #MarsHelicopter is slated to take flight on the Red Planet in mid-April. Join us as experts discuss next steps before it glides: https://t.co/3pu3Sb5fGM https://t.co/3pu3Sb5fGM