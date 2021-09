¿Por qué hay desabasto de gasolina en Reino Unido?

El Gobierno del Reino Unido descarta "por el momento" recurrir al Ejército para transportar tanques de combustible a las gasolineras del país, mientras busca soluciones a la escasez de transportistas y el aumento de la demanda por temor al desabastecimiento.

Desde que el jueves el gigante petrolero BP anunciara la clausura de algunas de sus estaciones al no poder llevar el combustible hasta los surtidores, gasolineras de todo el territorio han registrado largas filas de vehículos para llenar sus depósitos.

El titular británico de Medioambiente, George Eustice, aclaró este lunes a la BBC que, pese a los insistentes rumores esparcidos por los medios, "por ahora no hay planes de involucrar al Ejército" en el transporte del combustible a las estaciones de servicio.

En un comunicado, las principales petroleras también subrayaron hoy que no hay carestía sino que "hay mucho combustible en las refinerías y terminales del Reino Unido", y trabajan con el Ejecutivo para transportarlo a las gasolineras.

