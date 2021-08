"Por qué me lastimas": graban abuso policial contra afroamericana en Texas

Un nuevo video de abuso policial se viralizó en Texas. En esta ocasión la víctima es una joven afroamericana que fue sometida y arrestada luego de que la Policía de Kaufman recibió un reporte de que la joven tenía tendencias suicidas.

Los hechos ocurrieron el pasado 27 de julio, luego de que una persona llamó al 911 para reportar que una joven estaba caminando en medio de la calle para intentar que la atropellaran.

Según la persona que reportó, tres automovilistas, incluida ella, habían tenido que desviarse para no arrollar a la joven.

La cámara corporal del agente que respondió al llamado muestra que la mujer caminaba por la banqueta, cuando el oficial la interceptó. El policía se acercó y le preguntó por qué estaba llorando y cuál era su dirección.

La mujer siguió caminando para alejarse del uniformado, pero él continuó siguiéndola. Luego, el oficial la tomó del brazo para frenarla.

Entre lágrimas, la chica aceptó quedarse donde le indicaban, pero pidió que le llamaran a su madre. "No me lastimes, no quiero que me lastimes", le suplicó la joven de 18 años mientras trataba de llamar por teléfono a su familia.

El agente le pidió a la adolescente que se sentara en el pasto de un jardín que se encontraba en el camino, pero ella se negó.

Cuando se encontraba en el suelo, el oficial se abalanzó sobre la joven y la sometió para inmovilizarla.

"¡No puedo respirar!", gritó durante más de tres minutos al pedir al policía que dejara de aplastar su cuerpo.

Familiares de la joven, identificada como Nekie Trigg, filmaron la escena desde otro ángulo. La madre de la detenida intentó defender a su hija, pero el agente le ordenó que no lo tocara.

Otro oficial llegó al lugar para explicar que habían recibido un reporte de intento de suicidio y le ordenó al agente que estaba sobre la joven que se levantara. Momentos después, ambos policías esposaron a Trigg.

La joven fue trasladada a un centro de salud mental y su madre fue detenida por interferir con los deberes públicos y agredir a un servidor público.

Los familiares de la adolescente negaron que Nekie Trigg tratara de suicidarse y afirmaron que ella sólo quería llegar a casa.

Después de que viralizó el video, la Oficina del Sheriff del condado de Kaufman defendió que el agente Conner Martin había usado una técnica de detención aprobada.



