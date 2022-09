Precios de los perros corgi se disparan y rompen récords tras muerte de Isabel II

Los corgis, la raza de perros preferida por la fallecida reina Isabel II, alcanza precios récord en el Reino Unido tras la muerte de la monarca, que durante toda su vida tuvo una treintena de estos ejemplares.

"Los precios que piden los criadores de corgis registrados tocaron hoy un récord", informó este lunes un portavoz de Pets4Homes, un portal de internet de venta de animales de compañía en el Reino Unido.

El precio medio se duplicó en los últimos tres días, indicó esta fuente.

"En los anuncios más recientes, los precios para algunos corgis superan por primera vez la barrera de las 2.500 libras (2.780 euros)", señaló.

El sitio registra una cantidad de búsquedas diarias de corgis diez veces superior a la de la semana pasada.

Estos animales de pequeño tamaño se caracterizan por sus grandes orejas y unas patas desproporcionadamente pequeñas en relación al largo del torso.

La reina recibió su primer corgi en 1944 a los 18 años. Para la fecha de su muerte el 8 de septiembre, la monarca tenía dos corgis llamados Muick y Sandy, que a su manera la despidieron viendo pasar el cortejo fúnebre desde el castillo de Windsor.

Tras la muerte de Isabel II fueron adoptados por su hijo Andrés.

In addition to her human royal family, Queen Elizabeth II was survived by her four beloved corgis that will now be re-homed. Read more about their big move: https://t.co/y01jlgoNzm (: ZUMA/Shutterstock) pic.twitter.com/kA7qIr8PJP