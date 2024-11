A medida que se acercan las elecciones presidenciales en Estados Unidos, la incertidumbre y las especulaciones sobre quién será el próximo líder de la nación están en su punto más alto.

La carrera presidencial de Estados Unidos está más cerrada que nunca desde que Kamala Harris se posicionó como la candidata del Partido Demócrata. Los analistas no tienen claro si Donald Trump se alzará el 5 de noviembre con la victoria y volverá a la Casa Blanca o si Kamala Harris se convertirá en la primera presidenta de Estados Unidos.

La elección está tan competida que The New York Times da 48% a Kamala Harris y 48% a Donald Trump. The Economist da 49% a Kamala Harris y 48% a Donald Trump.

En este contexto, toma relevancia la figura del “Nostradamus” electoral, un analista conocido por sus predicciones acertadas en comicios anteriores. Ha acertado nueve de los últimos 10 resultados de las elecciones presidenciales del país. Su nombre es Allan J. Lichtman.

Allan J. Lichtman es un historiador de la American University de Washington y doctorado en Harvard, conocido por su notable precisión en predecir los resultados de las elecciones presidenciales de Estados Unidos.

Utilizando su método de las “13 claves para la Casa Blanca”, ha acertado en 9 de las últimas 10 elecciones desde 1984. Su sistema de predicción le ha valido reconocimiento internacional, incluyendo su inclusión en la lista de los 100 expertos geopolíticos más influyentes del mundo y un premio a la trayectoria de Who’s Who.

¿Quién ganará las Elecciones de Estados Unidos 2024?

Allan J. Lichtman ya predijo que la demócrata Kamala Harris vencerá al candidato del Partido Republicano, Donald Trump.

“Kamala Harris se convertirá en la primera mujer presidenta de Estados Unidos, lo que al menos abrirá una gran grieta en el techo de cristal, si no lo romperá por completo”, dijo a medios de comunicación y en su canal de Youtube.

Explica que Kamala Harris ha remontado rápidamente el terreno perdido por Biden, no existe un tercer candidato independiente que le reste puntos, la economía no ha entrado en recesión durante la campaña y no hay cambios drásticos en la política nacional.

Además agrega que no hay un escándalo relevante que pueda opacar o tirar su candidatura y que la candidata es carismática.

En su último video de YouTube, Lichtman da los estados bisagra de Wisconsin, Michigan, Pensilvania, Georgia y Carolina del Norte a Kamala Harris. Mientras considera que Nevada, Arizona, Ohio y Florida serán para Donald Trump.

Los estados bisagra o swing states son fundamentales para la elección porque pueden hacer la diferencia y definir al candidato con más votos electorales, se necesitan 270 para ganar.

Pensilvania: 20 votos electorales.

Michigan: 15 votos electorales.

Wisconsin: 10 votos electorales.

Arizona:11 votos electorales.

Nevada: 6 votos electorales.

Carolina del Norte: 15 votos electorales.

Georgia: 16 votos electorales.

Nebraska: 5 votos electorales.

Maine: 4 votos electorales.

Florida: 29.

