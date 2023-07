Un niño de origen etíope se volvió viral en TikTok luego de que se difundió un video en el que hace un berrinche a su mamá al decirle que quiere ser mexicano.

El menor tiene cuatro años de edad y su madre Belaynesh Gebre lo filmó mientras enfurecía en el asiento trasero de su vehículo.

“Eres etíope y africano, ¿ok?”, le explica su madre mientras lo graba en video.

Sin embargo, furioso y con los brazos cruzados, el niño insiste en que quiere ser mexicano. “Quiero ser mexicano porque ellos comen quesadillas”, confiesa el pequeño a su mamá.

La mujer pregunta si esa es la única razón por la que ya no quiere ser africano y prefiere cambiar de nacionalidad, a lo que él responde que sí.

La madre sigue cuestionando a su hijo al no entender de dónde sacó la idea. El hermano del pequeño, que también iba en el vehículo, le cuenta que el motivo es porque conocen a un niño mexicano.

No obstante, la mamá le explica que otro pequeño tiene doble nacionalidad, mexicana y etíope, pero él no. “Su madre es mexicana, yo no soy mexicana y tu papá no es mexicano”, le comenta.

“Pero yo soy mexicano también”, insiste el pequeño al expresar su amor por las quesadillas. Sin embargo, cuando la mujer le vuelve a decir que eso no es posible, el niño se acerca a ella para gritarle y seguir con su berrinche. Lo último que se ve en el video es que la madre le pide al menor que se tranquilice.

El clip se volvió viral luego de que Belaynesh Gebre lo compartió en TikTok el domingo pasado, al alcanzar más de 9 millones de visualizaciones y luego el video se viralizó en otras redes sociales, donde los mexicanos han comentado que están dispuestos a aceptar su cambio de nacionalidad..