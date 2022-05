Rescatan a perrita con una flecha atravesada en el cuello

Una pequeña cachorra lucha por su vida luego de haber sido encontrada en la calle con una flecha atravesada en el cuello.

De acuerdo con un reporte hecho por los Servicios para Animales del condado de Riverside, en California, una residente del vecindario de Avenida Florencita, en Desert Hot Springs, encontró a la perrita caminado por la calle y luchando por su vida con la flecha atravesándola.

Al parecer la mujer encontró al animal luego de que la despertara sus fuertes chillidos de dolor cerca de su casa.

Cuando salió a ver lo que sucedía, vio a la cachorra herida y luchando por su vida por lo que no dudó en pedir ayuda a la oficina del sheriff del condado de Riverside.

Tanto un despachador del Departamento del Sheriff, como un agente de Servicios para Animales, identificado como Matthew Perez, llevaron a la perrita al campus de animales de Coachella Valley para ser atendida de emergencia.

En un comunicado los Servicios dijeron que el agente Perez “Sostuvo a la perra y la consoló” y luego la llevó a tratamiento para que pudiera “sobrevivir al terrible acto”. Asimismo, se reveló que la flecha le atravesó por el cuello, pero sin afectar ninguna “arteria vital”.

This happened today — and our team saved the dog’s life. Thank you so much to ⁦@RSO⁩ for major assistance! Terrible act! ⁦@RivCoNow⁩ #Chihuahua #veterinarycare #animalcruelty pic.twitter.com/04R5CLgnkU