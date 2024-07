Desde el atentado que sufrió el candidato republicano, Donald Trump, decenas de teorías sobre lo sucedido se viralizaron en internet, pero el capítulo de Los Simpson que “predijo” el ataque, causó revuelo por su similitud y fue retirado de la televisión en Reino Unido.

De acuerdo con medios internacionales, el episodio titulado ‘Lisa The Iconoclast’ estaba programado para su reproducción en Channel 4 de la televisión británica, sin embargo, sorprendió a los televidentes por su “desaparición”.

LEER MÁS: Nuevas fechas para renovar la VISA AMERICANA de turista: Hay citas en un día

El capitulo, que formaba parte de un maratón especial, fue cambiado por ‘Baby You Can't Drive My Car’ de la temporada 30 que narra las aventuras de los protagonistas en una fábrica de automóviles.

“Al principio me pregunté por qué Channel 4 acaba de cancelar la transmisión programada de 'Lisa The Iconoclast, pero creo que lo entiendo”, señaló un usuario luego de compartir un fragmento del capítulo en el que aparecen francotiradores.

LEER MÁS: Este lugar en Estados Unidos da casa en 3 mil dólares a quién cumpla con este requisito

Extraño… Según informes, un episodio de “Los Simpson” fue retirado de la transmisión del Canal 4 en el Reino Unido después del intento de asesinato de Trump. El episodio, "Lisa The Iconoclast", se emitió originalmente en 1996. pic.twitter.com/4Y0BBd9pPO — Tony Venet (@TonyVenet274186) July 15, 2024

A la vez, algunos usuarios se mostraron escépticos ante el próximo capítulo de ‘The Boys’ ya que aseguran que trata sobre una muerte presidencial y su estreno podría ser reprogramado.

“El próximo episodio de The Boys trata sobre un asesinato presidencial. Si lo cancelan, me enojaré mucho”, señalaron.

¿De qué trata Lisa The Iconoclast?

Lisa The Iconoclast, capítulo de la séptima temporada de Los Simpson que se estrenó en 1996, trata sobre el camino que recorre Lisa hasta descubrir que el fundador de su pueblo, Jebediah Springfield, intentó matar a George Washington.

Lo que comenzó como una tarea escolar, se convirtió en una meta de la protagonista, quien intenta avisar a los habitantes de su localidad sobre “la realidad” de su fundador, quien era en realidad un pirata enemigo del primer presidente de Estados Unidos.

En una ceremonia por el bicentenario de la ciudad, Lisa se sube a la tarima para explicar lo sucedido, sin embargo, sobre uno de los edificios se observa a dos hombres, uno con una pistola apuntando hacia ella y otro observándola desde lejos.

De acuerdo con usuarios, es un hecho similar a lo que aconteció el sábado 13 de julio de 2024 en Pensilvania, donde el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, sufrió un atentado en su contra que terminó con personas fallecidas y el candidato republicano herido en la oreja por una bala.