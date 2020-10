Roba excavadora para derribar carteles de campaña de Joe Biden

Un hombre de Florida es acusado de haber robado una excavadora para derribar los carteles de la campaña del candidato demócrata a la Casa Blanca Joe Biden colocados en los jardines de un vecindario de la ciudad de Haines, en el centro del estado, y de paso también las vallas, informó la Policía.

James Blight, de 26 años, dijo en su descargo que estaba tan borracho el pasado sábado que no recuerda lo sucedido a la vista de los vecinos de un barrio mayoritariamente afroamericano.

El exvicealcalde de Haines Adam Burgess, que vive en el vecindario, indicó al medio de Tampa Spectrum Bay News 9 que fue "un crimen de odio".

"¿Por qué traer eso a nuestro vecindario? Este es un vecindario predominantemente negro y ¿vienes aquí con eso? Eso no está bien", se quejó Burgess.

Otro vecino, Cornelius Marion, pensó que "venían a demoler la casa".

"Pensé que alguien vendría a demoler la casa, pero sabía que eso no podía ser correcto", explicó Marion al mismo medio. "Entonces, llamé a la Policía", añadió.

Después de que Blight derribara la cerca de su casa, Marion subió a su auto para seguirlo, según indicó.

El video muestra las vallas que separaban los terrenos de los vecinos derribadas.

26-year-old James Blight used a bulldozer to take out Joe Biden signs in a predominantly Black neighborhood in Florida pic.twitter.com/lZGKoSHf5d