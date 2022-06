Roland Garros. Gauff, la tenista más joven que disputará la final en París

La estadounidense Coco Gauff, de 18 años, se clasificó para la final de Roland Garros, donde le espera la número 1 del mundo, la polaca Iga Swiatek, tras derrotar a la italiana Martina Trevisan por 6-3 y 6-1 en una hora y 18 minutos.

Gauff se convierte en la más joven finalista en París desde la belga Kim Clijsters en 2001 y la de menos edad en hacerlo en un Grand Slam desde la rusa Maria Sharapova en Wimbledon en 2004.

Con esta victoria, que le asegura la primera final de un grande de su carrera, la actual número 23 del mundo se garantiza ingresar entre las 20 mejores y lo hará entre las 10 si levanta el trofeo el próximo sábado.

Wise beyond her 18 years.



Ladies and gentlemen, @CocoGauff #RolandGarros pic.twitter.com/iBrSdV8LZz