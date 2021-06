¡Se busca! Hombre atropellado busca valiosa pierna ortopédica

La Policía de la ciudad floridana de St. Petersburg pidió este martes a la población ayuda para localizar una pierna ortopédica con dibujos de superhéroes valorada en miles de dólares que alguien le robó a un hombre que fue atropellado por un vehículo.

El Departamento de Policía de la ciudad situada en la costa oeste de Florida identificó al peatón atropellado como Christopher Harris, de 49 años.

#FloridaMan hit by car; has prosthetic leg stolen. @StPetePD - Christopher Harris was in a crosswalk, struck by a car, "suffered life-threatening injuries...Unfortunately, his prosthetic leg was stolen...prosthetic leg is customized with Marvel artwork...worth $15,000" .@Marvel pic.twitter.com/iRKKRE71fT